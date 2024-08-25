Araf Suresi Suresi 133. Ayet Tefsiri! Çekirge istilası nedir? Kırgızistan’da olağanüstü hal ilan edildi

Afrika ve Asya'da çok sayıda ülke çekirge istilasıyla mücadele ediyor. Afrika'daki bazı ülkelerde yayılan çekirge istilası, son 70 yılın en büyük felaketi olarak nitelendiriliyor.

Maymun Çiçeği (MPOX) virüsü mücadelesinin sürdüğü bu günlerde yeni bir konu daha gündeme geldi. Peş peşe yaşanan kötü olaylar, ölümler, salgın hastalıklar ve Kırgızistan'ın Narın bölgesinde çekirge gelişmesi sonrası sosyal medya “kıyamet alametleri” iddiasını tartışmaya başladı. Peki ama Çekirge istilası Kur'an'da nasıl geçiyor? Kur'an'da çekirge istilası hangi ayetlerle ve hangi olayla anlatılıyor? İşte Kur'an'daki çekirge istilası olayı ve detayları...

Kur'an'da çekirge istilası hangi ayetlerle ve hangi olayla anlatılıyor? İşte Kur'an'daki çekirge istilası olayı ve detayları...

ÇEKİRGE İSTİLASI NEREDE?

Kırgızistan'ın Narın bölgesinde çekirge istilası sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi.

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Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Narın bölgesinde çekirge istilası sebebiyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. Çekirgelerin şimdiden Narın bölgesine bağlı Ak-Talaa, At-Başı ve Cumgal ilçelerini istila ettiği açıklandı. Açıklamada ayrıca, çekirgelerin çiftlikleri ve ekinleri tehdit ettiği aktarıldı.

Yaşanan çekirge istilası Cenab-ı Hak'kın Kur'an- Kerim'de bize buyurduklarını hatırlattı. Cenab-ı Allah A'raf Suresi'nin 132 ve 133. ayetlerinde şöyle buyuruyor:

A'raf Suresi 132. Ayet: "Ve dediler ki: 'Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

A'raf Suresi 133. Ayet: "Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler."

Daha önce (130. âyette), kuraklıkla ilgili yaşanacak sıkıntılardan bahsedilmişti. İlk uyarı olarak kuraklıktan bahsedilse ve kuraklık yaşansa da, Firavun ve çevresi, bundan ders alacakları yerde, inkâr ve inatlarını daha da pekiştirdiler; bu uğurda bütün sıkıntılara katlanmaya hazır olduklarını açıklayarak âdeta Allah’a karşı meydan okudular. Yüce Allah da onları 133. âyette özetle bildirilen felâketlere mâruz bıraktı. Bunun karşılığı olarak, büyük uyarılara rağmen Allah'a inanmayanlara karşı çekirge sürüleri gönderilmiştir.