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Aktüel Araçtan tarihi şarap testisi çıktı
Aktüel

Araçtan tarihi şarap testisi çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 adet tarihi şarap testisi çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:43 -
Araçtan tarihi şarap testisi çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 adet tarihi şarap testisi çıktı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında Kocasinan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 adet tarihi şarap testisi bulundu. Ayrıca Melikgazi ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda da 32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet tabanca mermisi ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olaylarla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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