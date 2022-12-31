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Yerel Araçtan çıkanlar şok etti
Yerel

Araçtan çıkanlar şok etti

Hatay'da bir otomobilde 30 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 09:45:00 -
Araçtan çıkanlar şok etti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Kırıkhan ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik marka ve çapta 30 ruhsatsız tabanca, 30 şarjör, 5 tabanca namlusu ve 5 fişek ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü Y.B'yi gözaltına aldı.

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