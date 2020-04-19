  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya’da park halindeki otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

2020-04-19 17:29:25 -
Aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya’da park halindeki otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Neşriyat Sokak’ta meydana geldi. Sokak içerisinde park halindeki otomobilin yanına gelen E.D., lafla sataştığı M.Ö’ye 2 el ateş etti. Açılan ateş soncunda bacaklarına mermi isabet alan M.Ö. yaralanırken, E.D. olay yerine geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayın gerçekleştiği sokak ve araç içerisinde detaylı inceleme yapan ekipler, şüpheli E.D.’ye ait aracı terk edilmiş halde bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı