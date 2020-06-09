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Aktüel

Aracına giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti dereye yuvarlandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 00:35:27 -
Aracına giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti dereye yuvarlandı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, O.K. (53) idaresindeki seyir halinde olan 41 R 5656 plakalı hafif ticari araç içerisine arının girmesi sonucunda panikleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yara almayan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, dereye yuvarlanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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