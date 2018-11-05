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Aracın çarptığı eşeğin tedavisine üniversitede başlandı

Bingöl'de iki hafta önce bir aracın çarpması sonucu yaralanan eşeğin Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğinde tedavisine başlandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
Aracın çarptığı eşeğin tedavisine üniversitede başlandı

Bingöl'de bir aracın çarpması sonucu iki ayağından yaralanan eşeğin Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğinde tedavisine başlandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı

Bingöl-Diyarbakır karayolu Çayağzı köyü mevkisinde yaklaşık iki hafta önce bir aracın çarpması sonucu bir ayağı kırılan diğeri de yaralanan eşek yoldan geçen sürücüler tarafından fark edildi.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesine durumun bildirilmesi üzerine yaralı eşek, veteriner hekimlerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından belediye bünyesindeki Geçici Hayvan Koruma Barınağı görevlilerince Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi kliniğine götürüldü.

"Kurtulma ihtimali biraz zayıf"

Tetkiklerde eşeğin arka ayağında ciddi kırıklar olduğu tespit edildi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı, yaptığı açıklamada, eşeğin sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Eşeğin ayağında eski ve büyük bir kırık tespit ettiklerini dile getiren Ünsaldı, "Hayvanın kurtulma ihtimali biraz zayıf. Ama her şeye rağmen tedavimizi sürdüreceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
  1. Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  2. Bingöl-Diyarbakır karayolu
  3. Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
  4. Bingöl Belediyesi
  5. Geçici Hayvan Koruma Barınağı
  6. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı
  7. bingölde aracın çarptığı eşek
  8. aracın çarptığı eşek

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