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Otomotiv Araca kaynar su dökme hilesi! Bakın nasıl sonuç veriyor
Otomotiv

Araca kaynar su dökme hilesi! Bakın nasıl sonuç veriyor

Yeniakit Publisher
2023-07-15 23:51:00 -
Araca kaynar su dökme hilesi! Bakın nasıl sonuç veriyor

Otomobilin kaportasındaki ufak tefek göçmeler bile çok fazla miktarda paraya mal olabiliyor. Oysa bu vuruk ve çürükleri basit bir yöntemle giderebilmek mümkün.

Kaportacılar ve oto tamirciler bu şaşırtıcı kaynar su hilesini bilmenizi istemiyorlar. Araba kazası, her iki taraf için de korkunç bir sıkıntıdır. Her şeyden önce, sadece küçük bir çarpışma olsa bile gerçekten korkutucu olabilir. Ne olacağını ya da diğer arabadaki kişinin yaralanıp yaralanmadığını asla bilemezsiniz. Ve tabii ki maddi sonuçları da var…

Korkutucu ve potansiyel olarak travmatik olmasının yanı sıra, araba kazaları pahalıdır da. En basitinden, aracınızda gözle görülür bir göçük oluşması, size birkaç yüz liraya mal olabilir. Pek çok insan, böylesi bir hizmet için uygun fiyatın ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildir, bu da kaportacıların ve oto tamircilerin size kolayca yüksek meblağlarda masraf çıkarabilecekleri anlamına gelir. Bir göçüğe gidermez üzere tamirciye girersiniz, ancak bir şekilde arabanızda çözülmesi gereken başka sorunlar keşfederler ve her birini eklemeye başlarlar. Oysaki istediğiniz bu değildir… Hayat zaten yeterince pahalı! Neyse ki, arabanızdaki bu çirkin göçüğü gidermenize yardımcı olacak bir yöntem keşfettik ve üstelik bir kuruşunuzu bile harcamanıza gerek yok!

Aracınıza kaynar su dökmeyi hiç düşündünüz mü?

Bir göçüğü kendi başınıza tamir etmeniz aslına çok kolay! İhtiyacınız olan tek şey içi sıcak su dolu bir su ısıtıcısı ve bir de tuvalet pompası. Peki, nasıl yapacaksınız? Açıklıyoruz!

Su ısıtıcısını suyla doldurun ve kaynatın. Su kaynar kaynamaz, su ısıtıcısını arabanızın yanına götürün, suyu göçüğe ve göçük çevresine dökün. Dikkatli olun, çünkü su çok sıcak olacak!
Şimdi tuvalet pompasını kullanma zamanı geldi. Pompayı göçüğün etrafına yerleştirin ve dikkatlice kendinize doğru çekin. Bu işlemi yavaşça ve dikkatli bir şekilde birkaç kez tekrarlayın, yavaş yavaş göçükte hareketlenmeler göreceksiniz.
Birkaç dakikalık dikkatli bir çalışmanın sonunda, göçük tamamen ortadan kaybolmuş olacak! Üstelik sanki hiç göçük oluşmamış gibi!

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