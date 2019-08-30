Araç yazılımı uygulamalarına talep arttı

Aracın performansını yükseltmeye ve yakıt tasarrufu sağlamaya yönelik yazılım uygulamasına talep arttı. Denizli’de otomotiv yazılım kalibrasyonuyla ilgilenen Semih Mutçalı, ‘chip tuning’ uygulamasının sanıldığının aksine yasal olduğunu belirtti.

Son zamanlarda yaygınlaşan chip tuning uygulaması ile aracın fabrika çıkışındaki yazılımında değişiklikler yapılarak performansı artırılıp, yakıt tasarrufu sağlanıyor. Uygulama hakkında bilgi veren Denizli’de otomotivyazılım kalibrasyonuyla ilgilenen Semih Mutçalı, araç yazılımı uygulamalarının fabrika standartları ve yasal sınırlar içinde yapıldığını belirterek, güvenilir firmalara yaptırıldığı müddetçe araca zarar vermemesinin yanında yasal olduğunu vurguladı. Yapılan işlemlerde aşırıya kaçılmamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Mutçalı, “Chip tuning, halk arasındaki deyimiyle aracın beygirini yükseltme anlamına gelir. Bütün araçlar fabrikadan aynı yazılımla çıkar. Biz bu yazılımı ülkemizin şartlarına, müşterilerin isteklerine göre tekrar düzenleyip aracın içerisine geri yüklüyoruz. Örnek vermek gerekirse araç 180 beygir ise biz bunu yazılım uygulamamızla 200 veya 220 beygir civarlarına, fabrikanın bize izin verdiği sınırlar içerisine taşıyıp aracı güçlendirebiliyoruz. Yaptığımız işlem aşırıya kaçmadığınız müddetçe ve aracın emisyon değerlerini değiştirmediğiniz sürece tamamen legaldir. Örnek vermek gerekirse diyelim ki müşterimiz geldiğinde 180 beygir olan aracını 300 beygire çıkarmak istedi. Biz bunu yapamayız. Çünkü bu iş oldukça riskli. Yani kişi eğer gücü bu kadar fazla arttırırsa aracın motorunda, şanzımanında veya herhangi bir yerinde çok fazla sıkıntı yaşayabilir” diye konuştu.

“Uygulama sayesinde yeni araç almaya gerek kalmıyor”

Uygulamayı yaptırmanın avantajlarından bahseden Mutçalı, “1.3 motor 75 beygirlik bir araç ele alalım. Aynı motorun 90 beygirlik versiyonu da var. Biz bu 75 beygir olan versiyonu 90 beygire sadece yazılım uygulamasıyla yükseltebiliyoruz. Aracınızı satıp bir üst modelini almanıza gerek kalmıyor” dedi.

Aracına daha önce yazılımı yükleten Gökhan Bayrak, “Aracıma yazılım yaptırma sebebim, öncelikle performans yükselmesi ve yakıt tasarrufu. Normalde 150 beygir olan aracımız yazılım yapıldıktan sonra 185, 190 beygir civarlarına doğru çıktı. Çok memnunum yani şu anda herhangi bir problem yok ve 2 veya 2 buçuk yıldır bu şekilde kullanıyorum” ifadelerini kullandı.