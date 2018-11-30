Araç tutmasında nane yağı kullanın

Kurusu olsun, veya tazesi, hatta yağı ile olsun nane kokusunu sevmeyen pek yoktur. Nane hemen herkese tazeliği ve ferahlığı hatırlatan bir koku yayar. Güzel kokusu ile yemekleri lezzetlendirmenin yanısıra sağlığımız, güzelliğimiz ve günlük hayatımız için özellikle konsantre halde bulunan yağı ile başlıbaşına bir şifa vesilesi..

Hıçkırıktan tut ağrıya kadar

Hıçkırıktan şikayetçi olanlar enselerindeki omurları sayarak sırta doğru üçüncü omurun her iki tarafına da birer damla nane yağı koyarsa kısa bir süre içinde geçtiğini farkedecektir.



Vücudun ağrılı bölgelerinde, açık yara yoksa bir iki damla nane yağı ile bölgeye masaj yapılır.

Çok yorgun ve halsiz hissedildiğinde nane yağını koklamak enerji verir.

Konsantrasyon güçlüğünde bulunulan ortama nane yağı koyularak solunuma karışması sağlanmalı ya da burnun altı-dudağın üst kısmına çok küçük bir damla sürülmelidir.

Kötü ağız kokularında bir damla dil üzerine damlatılır.

İştahı kesmesi ve çok yemeyi önlemesi için bir dakika kadar nane yağı koklanır.

Araç tutmalarını engellemek ve oluşması halinde geçirmek için alın, göğüs ve midenin üzerine birer damla nane yağı koyulmalıdır.

Ayakların güç içindeki yorgunluğunu atmak için ılık su içine 2-3 damla nane yağı damlatılarak ayaklar içinde bekletilmelidir.

Cilt kaşıntılarında açık yara yoksa bölge 1 damla nane yağı ile ovulmalıdır.

Mide bulantısında mide üzerine 1-2 damla damlatılarak masaj yapılmalıdır.

Mide ekşimesinde içilen çayın içine 1 damla nane yağı damlatılması faydalıdır.

Baş ağrısında şakaklar ve sinüslerin üzeri, alın ve boynun arkası nane yağı ile gözlere değmeden ovulmalıdır.

Yüksek ateşte ayakların altını 1-2 damla nane yağı ile ovmak faydalıdır.

Nane yağının diğer alanlarda kullanımı:

Hamamböceği, fare, karınca gibi istenmeyen misafirlerin gelişini önlemek için bir pamuğa 2-3 damla nane yağı damlatılarak giriş noktalarına yerleştirilir.

Taze boya kokusunu gidermek için sıcak suyun içine 15 ml. nane yağı dökülmeli ve ortamda bir süre bırakılmalıdır.

Bitkilerdeki yaprak bitlerini öldürmek için 1 fincan suya 4-5 damla nane yağı eklenerek spreyli bir şişe ile yapraklara sıkılmalıdır.

Evcil hayvanlarınızdaki kenelerin başına pamuklu çubuğa damlattığınız nane yağını sürün. Kısa bir süre beklediğinizde yapıştığı yerden ayrılacaktır.

Haşerat ise naneyi hiç sevmiyor

Fare zehiri koyarsınız onlardan kurtulmak için, başınıza dert olur, bir erişilmez yerde ölür, kokusu evi sarar.. Veya zehiri koyduğunuzu unutursunuz, evde başkaları için tehlikeli olur. Kapan kurmak da bir çare elbette.. Fakat en iyisi onları evden uzak tutmak olmalı değil mi.. Evdeki fareleri yollamak için nane yağını farelerin geçtiği yerlere koyunuz. Ama nane yağını bir pamuğa damlatıp kağıt veya karton gibi bir nesneye öyle koyunuz ki eviniz pislenmesin.. .