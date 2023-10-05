Araç satışında beklenmedik o tarihi müjde: Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda fiyatlarına büyük bir indirim geldi! Satış rekoru geliyor

Otomobil markaları, 2023 yılında satış rekorları kırarken fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Sıfır otomobil almayı düşünenler için indirim ve kampanya oluyor...

Araba fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Araba sahibi olmak isteyenler markalar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yılbaşı öncesi fiyatların düşüp düşmeyeceği ise merak ediliyor. İşte bazı markalardan dikkat çeken açıklamalar....

Türkiye otomobil pazarı Ekim ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Otomobil markaları, 2023 yılında satış rekorları kırarken fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Sıfır otomobil almayı düşünenler için indirim ve kampanya dönemi de başladı. İşte 2023 sıfır araç modelleri ve fiyat listesi....

CİTROEN C3

Citroen'in özgün tasarım anlayışı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkat çeken modeli Citroen C3, Türkiye otomobil pazarında geniş bir varyasyon yelpazesi ile sunuluyor. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve zevklere uygun seçenekler sunuyor.

VOLKSWAGEN POLO

Otomobil severlerin gözde markalarından biri olan Volkswagen, şehir içi ve şehir dışı sürüşler için ideal bir seçenek sunan Polo modeliyle dikkat çekiyor. Kaliteli malzeme kullanımı, yüksek güvenlik standartları ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkan Volkswagen Polo, Türkiye pazarında 887 bin 500 TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuluyor.

RENAULT CLİO

Otomobil severlerin uzun süredir beklediği Renault Clio, Türkiye pazarında şimdiye kadar gördüğü en yenilikçi tasarımı ve özellikleriyle satışa sunuldu.

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FİAT EGEA SEDAN

İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın Türkiye'de üretilen ve yerli üretim unvanına sahip olan modeli Fiat Egea Sedan, son dönemdeki fiyat avantajları ile dikkat çekiyor.

Özellikle filo ve taksiciler tarafından oldukça fazla rağbet gören Fiat Egea Sedan 729 bin 900 TL fiyat etiketi ile Türkiye'de satılan en ucuz 2. sıfır otomobil olma unvanın sahip oldu.

HYUNDAİ İ10

Türkiye otomobil pazarında şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olan Hyundai i10, şu anda sıfır kilometre otomobil almayı düşünenlerin gözdesi haline geldi. Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin sevilen modeli i10, uygun fiyatı ve pratik kullanımı ile öne çıkıyor.

Hyundai i101.0 MPI 67 Hp güç üreten ünitesi ve manuel vites seçeneği ile birlikte 715 bin TL'ye satışta.

DACİA DUSTER

Son zamanlarda otomobil piyasasında yerini sağlamlaştıran ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Dacia Duster modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. Dacia Duster, birçok özelliğiyle kullanıcılarına geniş bir arazi yeteneği ve ekonomik bir seçenek sunuyor.

DACİA SANDERO STEPWAY: 874 BİN TL

Dacia, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu otomobilleriyle otomobil pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Son modeli Dacia Sandero Stepway, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

SEAT IBİZA

Otomobil dünyasının gözde markalarından biri olan Seat, uzun süredir popülerliğini koruyan Seat Ibiza modelini yeniledi. Yenilenen tasarımı ve modern özellikleriyle dikkat çeken Seat Ibiza, şimdi daha cazip bir fiyat etiketiyle Türkiye pazarında yerini alıyor. Fiyatı ise 850 bin TL.

FİAT PANDA

SUV tarzı otomobilleri sevenleri mutlu edecek bir otomobil var. Fiat tarafından uzun yıllardır üretilen ve sevilen model Panda 792 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile listemizin 4. sırasının sahibi oldu. Panda geçtiğimiz aylarda özel bir donanım seçeneğine de sahip oldu.

KİA PİCANTO

Kore asıllı bir şehir otomobili aldı. Kia markasının geçtiğimiz aylarda makyajlanan ve küçük, sportif şehir otomobili olarak bilinen modeli Picanto, Türkiye'de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobiller listesinde 790 bin TL fiyat etiketi ile 3. sırada yer aldı.