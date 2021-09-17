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Yaşam Araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Yaşam

Araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde bir araç şarampole yuvalandı. Meydana gelen kazada karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 18:50:00 -
Araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Araç şarampole yuvarlandı

Kaza ilçeye bağlı Balıkçı köyünde meydana geldi. İsmail Babal yönetimindeki 53 AAM 286 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından araç şoförü İsmail Babal ve eşi Nuran Babal, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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