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Ekonomi Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıtta bir indirim daha geliyor, depoları doldurun! Akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıtta bir indirim daha geliyor, depoları doldurun! Akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-10-05 20:09:00 - 2023-10-05 23:26:49
Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıtta bir indirim daha geliyor, depoları doldurun! Akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurunda yaşan dalgalanma son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 liradan fazla indirim gelmesi bekleniyor. İşte 5 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin ardından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş araç sahiplerini sevindirecek haberleri beraberinde getirdi. 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Peş peşe ikinci indirim haberi de geldi. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 liranın üzerinde bir indirim daha geliyor. İşte 5 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

Brent petrol sert düşüşe geçerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geldi.

BENZİNE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPILDI!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.
BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

Benzin fiyatlarına 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 34,50 TL'ye satılan benzin fiyatının 33,33 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankara'da 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 33,98 TL'den satılması bekleniyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,15 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

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Yorumlar

Hasanoglu

Motorine neden indirim yok? Çünkü motorini köylü, çiftçi, taşımacı kullanıyor. Benzini de ağalar, zenginler, elitler kullanıyor. Onun için bezini indirin motorini 50 liraya çıkartın. Ağalar dünyasında bunlar böyle olmalı!
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