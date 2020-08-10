  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:01:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı. 

Benzine 15 kuruş zam

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

veysi

REİSİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE DÜNYADA DÜŞEN AKARYAKIT FİYATLARI BİZDE YÜKSELEN AKARYAYIT FİYATLARI BİTİRİYOR REİS DAMADI DEĞİŞTİRMELİ İYİ BİR EKONOMİ BAKANI GELMELİ
  • Yanıtla

Faruk

Zam değil haşaaa güncelleme
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti
Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua il..

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı