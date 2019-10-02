Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor.

Motorinin ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi. 7 kuruş olarak yansıyacak Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

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