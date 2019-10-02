Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor
Motorine bu gece yarısından itibaren 14 kuruş indirim geliyor.02 Ekim 2019 Çarşamba 10:17
Motorinin ton fiyatı uluslararası piyasada 616 dolardan 590 dolara geriledi. Bu gelişme pompada 15 kuruşluk indirimi gündeme getirdi.
7 kuruş olarak yansıyacak
Eşel mobil sistem gereği devletin motorinde 8 kuruş alacağı bulunuyor. Bu nedenle 15 kuruşluk indirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.
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