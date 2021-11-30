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Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:29:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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