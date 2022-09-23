Araç sahiplerine güzel haber! İndirim bekleniyor
FED'in faiz kararı sonrası brent petrolde büyük bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor.
FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası brent petrol fiyatları bir anda çakıldı. Gün içinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden petrolün varili 86 dolardan işlem görüyor.
86 dolardan satılıyor
Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu. Varili şu an 86 dolara kadar düşen petrol fiyatları sonrası önümüzdeki günlerde Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor.