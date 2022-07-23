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Ekonomi Araç sahiplerine büyük müjde! Akaryakıta indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine büyük müjde! Akaryakıta indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki son gelişmelerin ardından motorin fiyatlarına Pazartesi gecesinden itibaren 92 kuruşluk bir indirim geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 11:30:00 -
Araç sahiplerine büyük müjde! Akaryakıta indirim geliyor

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişim geliyor.

Sözcü’nün sektör kaynaklarından aktardığına göre, motorinin litre fiyatı 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,46 TL’ye, Ankara’da 24,57 TL’ye ve İzmir’de 24,59 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,72 TL, Ankara ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

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