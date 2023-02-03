Araç sahiplerine bir kötü bir iyi haber

Bu gece yarısından itibaren motorine 65 kuruş indirim, LPG oto gaza ise 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyelerine gerilerken, oto gazın litresi ise 12 lira sınırına çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün motorinin fiyatı 1 lira 2 kuruş düşmüştü. Bugün ise akaryakıta bir zam bir de indirim geldi.

LPG'ye zam, motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 65 kuruş indirim, LPG oto gaza ise 1 lira 7 kuruş zam geldi.

LPG ve motorin ne kadar oldu

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 21 lira 87 kuruşa, Ankara'da 22 lira 16 kuruşa, İzmir'de 22 lira 20 kuruşa geriledi. LPG oto gazın fiyatı ise İstanbul ve Ankara'da 11 lira 99 kuruşa, İzmir'de 11 lira 79 kuruşa çıktı.

Fiyatlar sürekli değişiyor

17 Ocak'ta benzin 67 kuruş, 18 Ocak'ta motorin 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak'ta benzin 1 lira 25 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak'ta benzin ve motorine 60'ar kuruş, 2 Şubat'ta ise motorine 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti.