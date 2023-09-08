Araç sahipleri kararı versin: Çinli elektrikli araç üreticilerinden elektrikli araç pazarını kızdıracak dev hamle

Çinli elektrikli araç markalarının Avrupa pazarında giderek artan popülaritesi ve başarısı, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dikkatini çekti. Çin'in elektrikli araç üreticilerinin artan başarısından korkmamaları gerektiğini belirten Scholz, Alman otomobil üreticilerini Asyalı rakipleriyle rekabeti benimsemeye çağırdı. Çinli otomobil şirketlerinin Avrupa pazarına girişi, sanayi ve tedarik zincirinde yer alan şirketler için de yeni fırsatlar sunuyor.BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç (EV) markaları modern otomobillerin doğduğu yerde mercek altına alınırken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz Münih'te devam eden IAA Mobility 2023'te uluslararası otomobil üreticilerini ağırlıyor. Alman otomobil üreticilerini Asyalı rakipleriyle rekabeti benimsemeye çağıran Scholz, Çin'in elektrikli araç üreticilerinin artan başarısından korkmamaları gerektiğini belirtti.

Çinli otomobil şirketlerinin bir gün Almanların "gözünü korkutabileceği" birkaç yıl öncesine kadar neredeyse hayal bile edilemezdi. O zamanlar BYD, Nio ve Xpeng gibi markalar sadece Batı'daki analistler ve sektörün içindekiler tarafından bilinirdi.

Elektrikli araç sektörünün kalkınmasını, ülkenin karbon azaltma ve nötrleme hedeflerine ulaşmak için önemli bir itici güç olarak gören Çin, otomobil elektrifikasyonunda lider konuma geldi.Çinli elektrikli araçların Avrupa'da artan popülaritesi tartışılmaz bir gerçek. Otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, Çinli markalar, 2023'te Avrupa'da satılan yeni elektrikli araçların yüzde 8'ini oluşturdu. Rakam geçen yıl yüzde 6, 2021'de ise yüzde 4 idi.Bu, Çin'in otomobil ihracatında giderek artan yükselişinin ardında yatan faktörlerden yalnızca biri. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verileri, yeni enerjili araçların ihracatının 2023'ün ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artışla 534.000 adede yükseldiğini gösterdi.

Çinli otomotiv markalarının Avrupa pazarına girme eğilimi karşısında, pazarda yükselen Çinli otomobil üreticileriyle ortaklıkları genişletmek, sanayi ve tedarik zincirinde yer alan şirketler için popüler bir strateji haline geldi.

Otomobil tedarikçisi Bosch, şirketin dünyadaki en büyük pazarı olan Çin'deki otomobil şirketlerini yerel üretim arayışlarında desteklemeye istekli olduğunu duyurdu. Bu eğilimi takip eden Alman araç kiralama şirketi SIXT, Ekim ayında Çin'in elektrikli araç lideri BYD ile Avrupa filosu için 2028 yılına kadar 100.000 elektrikli araç alımı konusunda uzun vadeli ortaklık kurduğunu açıkladı.Çin ve Avrupa, otomobil endüstrisinde uzun bir işbirliği geçmişine sahip. Volkswagen, Citroen, Volvo ve BMW gibi tanınmış Avrupa markaları, Çin ile ortak girişimler kurmaları veya araç ihraç etmeleri sonucu çok sayıda Çinli tüketici tarafından tercih ediliyor.Çin çok büyük bir pazar, Avrupa da öyle. Batarya teknolojisindeki yenilikler ve otomobil yazılımı araştırma ve geliştirmesindeki avantajlar, Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarında gelişmesine yardımcı oluyor. Böylesine sağlıklı bir rekabet, Avrupalı üreticileri de hızlarını arttırmaya sevk ediyor.Çinli elektrikli araçlar ülkelerinde zaten kendilerini kanıtlamış durumda. Uluslararası arenada iz bırakmaya çalışmak ise tamamen doğal bir gelişme. Avrupalı otomobil şirketleri için ise, Çinli elektrikli araçların üstün kalitesi, gelişmiş fonksiyonları ve rekabetçi fiyatları karşısında hayrete düşmek yerine, kazan-kazan sonuçları sağlayacak yeni fırsatlar peşinde koşmaları tüm tarafların yararına olacaktır.

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