Araç sahipleri indirimleri kaçırmayın! Honda sıfır araç modellerinde ekim ayı indirim kampanyaları

Ünlü otomobil üreticisi, dikkat çekici fiyat indirimleriyle hevesli araç sahiplerini cezbetmeye hazırlanıyor. İşte Honda'nın cazip tekliflerine derinlemesine bir bakış:

Honda, bu Ekim ayında otomobil hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek heyecan verici bir promosyonu duyurarak manşetlere çıkıyor. İkonik otomobil üreticisi, üç temel modelde önemli indirimler sunmaya hazırlanıyor: Civic, Accord ve CRV. Anlaşmayı daha da tatlandırmak için otomotiv tutkunlarına 200.000 Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi uzatıyorlar.

İndirimlere dalın

Bu Ekim ayında, Honda'dan heyecan verici bir indirim bonanzasına hazırlanın! Honda'nın Civic, Accord ve CRV modelleri için özel indirimler sunulacak. Özellikle Civic Sedan Executive+ modeli, alıcılara 200.000 Türk Lirası'na kadar olan kredilerde 12 ay boyunca %0 faiz veya mevcut araçlarını 100.000 Türk Lirası cömert bir kredi karşılığında takas etme seçeneği sunan karşı konulmaz bir teklife sahiptir.

Kampanya detaylarına daha yakından baktığınızda, bu teklifin aylık taksitinin 16.166,67 Türk Lirası olduğunu ve bir defaya mahsus dosya ücretinin 1.150 Türk Lirası olduğunu göreceksiniz. Araç sahipleri bir yıl boyunca toplam 201 bin 150 Türk Lirası ödeme yapmış olacak.

Honda'nın bu dikkat çekici indirimleri, Honda Civic, Accord veya CRV sahibi olmak isteyenler için altın bir fırsat. İster sıfır faizli finansmanın cazibesini, ister önemli bir takas değerinin avantajını tercih edin, Honda'da tam size göre uyarlanmış bir şey var. Rakipsiz fiyatlarla yepyeni bir Honda'ya sahip olma şansını kaçırmayın. Bugün size en yakın Honda bayisini ziyaret edin ve şık bir şekilde sürün!

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Honda'nın mükemmelliğe bağlılığı

kamugundemi'ne göre: Mükemmellik ve yenilik mirasına sahip olan Honda, onlarca yıldır otomotiv endüstrisinde öncü olmuştur. Uygun fiyatlarla kaliteli araçlar sağlama konusundaki kararlılıkları, onları dünya çapındaki otomobil alıcıları arasında güvenilir bir seçim haline getirmeye devam ediyor.

Bu sınırlı süreli teklifin sizi geçmesine izin vermeyin. Size en yakın Honda bayisine acele edin ve rakipsiz tasarruflarla bir Honda sürmenin heyecanını yaşayın!