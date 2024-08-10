Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor, tarih verildi

SEDDK, karayolları motorlu araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primleriyle ilgili olarak yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, 14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin geçici 11. bölümünün ikinci bölümleri olmadığı, Ağustos ayında uygulanan primlerin Eylül ayında yüzde 2 oranda artırılacağı belirtildi. Bu artış, araç grubu ve kullanım türüne göre değişiklik göstermektedir.

Yeni Prim Oranları 1 Eylül'de Yürümeye Girecek

Açıklanan bu karar, 1 Eylül 2024 tarihinde kişisel olarak girecek. Sigorta şirketleri, yeni prim oranlarını bu ücretin uygulanmasından itibaren başlayacak. Araç sahipleri, Eylül ayında zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 2'lik bir artışla karşılaşıyor

Sigorta Primlerinde Artışın Etkileri

Bu prim artışı, araç sahiplerinin sigorta maliyetlerinde bir miktar artışa neden olacak. Ancak SEDDK'nın büyüme oranı, sigortanın sürdürülebilirliği ve araç sahiplerinin korunması adına bir adım

Zorunlu trafik sigortasında planlanan bu prim artışı, araç sahiplerinin mali planlamalarında dikkate alınması gereken önemli bir değişiklik. SEDDK'nın düzenlemeleri, sigorta sektörünün güvenliğini koruma amacı güdürken, araç sahiplerinin de bu değişikliklere hazırlıklı olması gerekiyor.

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