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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 16:54:00 - 2021-11-19 16:57:45
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldiği bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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