Araç sahipleri dikkat: Renault ikinci el araçta Mayıs listesini Türkiye ile paylaştı

Yenilenen ve tüm kontrolleri yapılan ikinci el araçlar Renault garantisi ile 2.el araç pazarlarının ve oto galericilerin çok daha altında fiyatlarla satışa sunulu. İkinci el araba alma konusunda endişe yaşayan ve güven sorunları bulunan kişiler için devreye Renault girerken vatandaşlara hem ucuz, hem güvenilir hem de hemen teslim araç sahibi olma imkanı sunuldu.

REANULT 2.EL ARAÇ PİYASASINI SALLADI! FABRİKA GARANTİLİ İKİNCİ EL UCUZ ARAÇ SATIŞI BAŞLADI

Renault tarafından yapılan açıklamada "Uzman ekiplerimiz tarafından yapılan 96 nokta kontrolü ile araçların motor ve mekanik, kaporta ve boya gibi aksamlarının mevcut durumu hakkında en doğru ve detaylı bilgi sizinle paylaşılmaktadır" denilerek araçların tam 96 nokta kontrolünden geçtikten sonra satışa konulduğu ifade edildi.

Satışa sunduğu araçlara ikinci el garantisi verdiğini açıklayan Renault "96 nokta kontrolünden geçmiş, 8 yaş ve 160.000 km altında olan tüm marka araçlar için 6/12 ay süreyle uzatılmış garantiler renew güvencesi ile sunulmaktadır. Bu garantiler, yetkili satıcılarımızda sizlere sunulan araçlarda meydana gelebilecek arızalara karşı koruma sağlar. Ortaya çıkacak olan masraflar garanti kapsamında olması durumunda poliçe tarafından karşılanır. Tüm detaylar için yetkili satıcılarımızdan bilgi alabilirsiniz" diyerek araçlara garanti verildiği de ifade edildi.

RENAULT 2.EL ARAÇ SATIŞI NE KADAR, EN UCUZ İKİNCİ EL ARAÇ FİYATI KAÇ TL?

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Renault tarafından sadece kendi markasına değil, Volkswagen, Toyota, Peugeot, Honda, Hyundai ve Fiat gibi farklı pek çok markaya ait çok sayıda modelde satışa sunulurken satılan modeller için belirlenen satış fiyatları farklılık gösteriyor. Renault 2.el internet sitesine giriş yaparak fiyatları inceleyebilir, satın almak istediğiniz araç için başvuru yapabilirsiniz.