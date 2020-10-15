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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Önlem alınmazsa fiyatlar artacak
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Önlem alınmazsa fiyatlar artacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasında, tazminat borcu ile ilgili genel şartları belirleme yetkisini, yürütmeye yetki veren bazı kuralları anayasaya aykırı bularak iptal etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı bu karar sonrası önlem alınmazsa trafik sigortası fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:52:00 -
Araç sahipleri dikkat! Önlem alınmazsa fiyatlar artacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasında, tazminat borcu ile ilgili genel şartları belirleme yetkisini, yürütmeye yetki veren bazı kuralları Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

AYM, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda zorunlu mali sorumluluk sigortasını konu alan maddelerdeki ''genel şartlar'' ibaresiyle ilgili kuralları Anayasa’ya aykırı bularak iptaline karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı Resmi Gazete’nin sayısında yayımlandı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) ile, motorlu taşıtın işletilmesi sebebiyle üçüncü kişilere verilen zararda doğacak tazminatın sigorta teminat limiti dahilinde ödenmesinin teminat altına aldığını hatırlatan AYM, itiraz konusu kuralların sigorta şirketinin bu borcunun kapsamının ne şekilde belirleneceğini düzenlediğine dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi, ''Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler'' maddesini de iptal etti.

Böylece trafik sigortasında teminat içinde ve dışında kalan tüm haller tek tek yazılacak.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, bu kararın trafik sigortası fiyatlarında artışa neden olacağını söylerken, "Trafik Sigortası primlerinin tekrar hızla yükselmemesi için kaotik ortamın oluşmaması için, farklı tazminat hesaplamaları olmaması için konunun hızla gündeme alınıp kanunlaşması gerekiyor" dedi.

 

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