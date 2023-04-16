Araç sahipleri dikkat! Ne altın ne konut! O yatırım aracı belli oldu! Uzmanı çarpıcı açıklama yaptı

Ne altın ne dolar, yeni yatırım aracı belli oldu! Bayramdan önce fiyatlar bir kez daha yükseldi!

Altın piyasasında ve döviz kurlarında yüksek olan volatiliteden ötürü Türk Lirası cinsinden olan birikimlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda kafaları karışan yatırımcılar, otomobil piyasasına yöneldi. Sektör temsilcileri, son dönemlerde otomobillerin ihtiyaç için değil yatırım için alındığına işaret etti. İşte ayrıntılar…

Amerika’da patlak veren bankacılık krizinin ardından hızla yükselmeye başlayan döviz kurları ve altın fiyatları paranın değer kaybetmesine sebep oldu. Bu durum yatırımcıların ve potansiyel yatırımcıların kafalarını iyiden iyiye karıştırırken doğru yatırım aracının hangisi olduğu araştırılmaya başlandı.

Türk Lirası cinsinden olan birikimlerini hangi piyasada değerlendirmeleri gerektiğine karar veremeyen ve bu neden ile ekonomi piyasalarından uzaklaşan birçok kişinin otomobil piyasasına yönelmiş olduğunu belirten sektör temsilcileri, otomobillerin bir süredir ihtiyaçtan ötürü değil yatırım amacı ile satın alınmaya başlanmış olduğunu ifade etti. Otomobil yatırımlarının yüksek oranlarda kazandırdığına işaret eden sektör temsilcileri, detayları paylaştı.

OTOMOBİLLER YATIRIM ARACI OLDU!

Son dönemlerde birçok farklı sebepten ötürü arka arkaya zamlar alan otomobil modelleri, bir süredir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeye başlandı. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, şu ifadeleri kullandı: “Tüketiciler ikinci el otomobilleri alıp bir süre beklettikten sonra tekrar satışa çıkarıyor. Özellikle yılbaşından bu yana sıfır araç fiyatları yüzde 25- 30 bandında artış gösterdi. Bu durumda ikinci el otomobil fiyatları da yükselişe geçti.”

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İkinci el otomobillerin yatırım aracı olarak değerlendirilmeye başlandığını belirten sektör temsilcileri, son 24 aylık süreç içerisinde araç fiyatlarının her ay güncellendiğini ifade etti. Sıfır kilometre araç fiyatlarına yansıyan tüm zamların ikinci el otomobil modellerine direkt olarak etki ettiğini belirten sektör temsilcileri, bayram öncesinde de bir fiyat düzenlemesine gidilmiş olduğunu ifade etti. Otomobil fiyatlarına dair indirim beklentilerinin bulunmadığını belirten sektör temsilcileri, araçların artık ihtiyaçtan değil yatırım aracı olarak görüldüklerinden ötürü satın alındıklarını vurguladı.

ŞU ANDA ARAÇ ALMAK MANTIKLI MI?

Muhtemel fiyat artışları göz önünde bulundurulduğunda otomobil almak isteyen vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz gibi otomobil almak için en doğru zaman, bu zaman."

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