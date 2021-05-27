Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi

Geçtiğimiz hafta kanunlaşan Sigortacılık Kanundan çıkarılan, motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarını düzenleyen maddeler, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunda değişiklik yapan kanun teklifine eklendi.

AK Parti'nin önergeleriyle teklife eklenen iki maddeyle motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında tazminat hesaplamalarındaki kurallar yeniden belirlendi. Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre sürekli sakatlık tazminatında, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan durumlar

Kanun teklifine eklenen diğer maddeyle de zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan durumlar düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre; destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek dışı olan sigortalının kusuruna denk gelen tazminat talepleri; gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar; hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.