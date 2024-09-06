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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! Citroen olmaz dedirtti: 10 bin TL taksitle sıfır otomobil imkanı! Üstelik yüzde 0 faiz
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! Citroen olmaz dedirtti: 10 bin TL taksitle sıfır otomobil imkanı! Üstelik yüzde 0 faiz

Yeniakit Publisher
2024-09-06 18:59:00 - 2024-09-06 19:19:18
Araç sahipleri dikkat! Citroen olmaz dedirtti: 10 bin TL taksitle sıfır otomobil imkanı! Üstelik yüzde 0 faiz

Citroen otomotiv şirketi, Türkiye'deki birçok otomobil tutkunun dikkatini çekiyor. Çünkü uygun fiyatlı araba modelleri ile gündeme geliyor. Öte yandan Citroen otomotiv firmasının açıklanan güncel fiyat listesi incelendiğinde, 10 bin TL taksitle sıfır otomobil satışa çıkarttığı görüldü. müşterilerine özel fırsat, detaylar haberimizde…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba satın almaktan vazgeçti. Vazgeçmeyen bazı otomobil tutkunları ikinci el araba modellerine yöneldi. Öte yandan bazı vatandaşlar uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına başladı.

Bu noktada pek çok vatandaş; Fiat, Citroen, Hyundai ve Renault gibi çeşitli otomotiv firmalarının güncel fiyat listesini kontrol ediyor. Bunun yanı sıra Citroen'in bir otomobil modeli, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.

CİTROEN ADETA OLMAZ DEDİRTTİ

Citroen otomotiv şirketinin açıklanan güncel otomobil fiyat listesi incelendiğinde, Yeni My Ami Peps modelinin 434.000 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü.

Yeni My Ami Peps elektrikli otomobilin 75 km menzili olduğu belirtiliyor. Ayrıca söz konusu araba, ultra-kompakt boyutlara sahip. Bu sayede şehir içinde dar alanlara park etme kolaylığı sağlayabiliyor.

Standart bir park alanının yarısını kaplayan Citroen Ami modeli, 2.41 metre uzunluğa, 1.39 metre genişliğe ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.

Öte yandan Citroen Yeni My Ami Peps modelinin eylül ayı kampanyası kontrol edildiğinde, faizsiz taksit imkanı olduğu görüldü. Ayrıca bu durum, Citroen adeta olmaz dedirtti bile dedirtebiliyor. Peki, kampanya detayları nedir?

KAMPANYA DETAYLARI

Citroen Yeni My Ami Peps elektrikli otomobil modeli, kampanyalı olarak 434.000 TL'den satışa çıkartıldı. Normal belirtilen fiyatı, 459.000 TL.

Kampanyada 120.000 TL, 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı olduğu açıklandı.

Ek olarak kampanyanın 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

Akşam'a göre: Otomobil tercihi yapılmadan önce, fiyat-performans araştırmasının iyi yapılması önerilir. Bu noktada Fiat ve Hyundai gibi diğer otomotiv firmalarının satışa çıkarttığı modeller de incelenebilir.

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