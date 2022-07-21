Araç sahipleri dikkat! Cezası 4 kat arttı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişlere ilişkin yeni düzenlemede süre değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) geçişlerinde ödeme yapmadan geçişler için verilen 15 günlük süre sınırında değişiklik yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden kaçak geçiş yapılırsa, 15 gün içinde ödeme yapıldığında para cezası uygulanmıyordu. 15 gün sonunda ise geçiş ücretinin dört katı idari para cezası uygulanıyordu.

İlk 15 gün ceza yok

Yeni düzenlemede 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sadece geçiş ücretinin alınması uygulaması devam edecek.

30 gün ek süre

Ancak 15 günlük sürenin geçilmesi durumunda 45 güne kadar yapılacak ödemelerde geçiş ücretinin iki katı tahsil edilecek.

45 gün sonra ödenirse 4 kat ceza

45 günlük sürenin ardından ödenmesi gereken para cezası yine 4 katı olacak.

İşte ceza örneği

Örneğin, Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldı.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde (son gün 20/7/2022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek.