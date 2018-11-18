0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var

2019 yılında aracında egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza uygulanacak.

18 Kasım 2018 Pazar 12:02
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik çarpıcı düzenlemeler içeren AK Parti teklifine göre araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza atılacak. Karayolunda seyreden motorlu taşıtlar denetlenecek, egzoz muayenesi yaptırmayana 1.250 TL, bu yolla çevreyi kirleten araç sahiplerine 2.500 TL ceza uygulanacak.

23.5 milyar TL ceza kesilecek

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'deki 22 milyon aracın 6.3 milyonu egzoz muayenesi yaptırmamış, trafik ve çevre standartlarına aykırı olarak yollarda dolaşıyor. Bu araçlara, muayene yaptırmadığı takdirde, üstelik bir de çevreyi kirletiyorlarsa, kesilecek olan toplam ceza tutarı 23.5 milyar lirayı bulacak. Kesilecek olan cezalarda kamu özel ayrımına bakılmayacak.

Testi hileyle geçiyorlar

Konuyla ilgili ceza düzenlemesini de içeren teklifte, önemli tespitlere de yer veriliyor. Buna göre, egzoz emisyon ölçümlerinde emisyon kontrol sistemi çalışmayan araçlar bu sistemleri ölçüm öncesinde düşük bedelle kiralamak suretiyle ölçümden geçmekte. Daha sonra bu sistemleri tekrar söküyorlar. 1 veya 2 yıllık ölçüm geçerliliği bulunan bu taşıtlar, ölçüm geçerlilik tarihine kadar yüksek emisyonlara sebebiyet vererek trafikte seyrediyor. Egzoz ölçümü yapanlar kontrolü geçemedikleri taktirde idari para cezası uygulanacak. 2019 yılıyla birlikte bu cezaların tutarı enflasyon güncellemesi sonrası daha da yükselecek.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 12:02
  1. Trafik
  2. Araç muayene
  3. Egzoz muayenesi
  4. para cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakan Mescid-i Aksa'yı bastı!
    1. İsrailli bakan Mescid-i Aksa'yı bastı!
    2. Kaya: Adaylar açıklanınca biliyorum..
    3. Hulusi Akar'dan flaş Kaşıkçı..
    4. Kuş avlıyordu... Arkadaşı kafasından..
    5. Azerbaycan'ın 100'üncü yılı Iğdır'da..
    6. Benzin ve motorine bir indirim daha!
    7. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan..
    8. 36 bin aday halktan oy isteyecek
    9. Genç polis aracında ölü bulundu!
    10. Antalya’da çocuk parkında dehşet!  Her..
    11. Trudeau: Liderler anlaşamadı
    12. Tokat’ta bir kamyon dolusu yaprakla..
    13. Ve menajeri sonunda açıkladı! 'Gomis..
    14. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    15. "MHP'li Başkan İYİ Parti'ye geçecek"..
    16. Kaşıkçı'nın 'dini nikahlı eşi'..
    17. Çin'de 7 yaşındaki kızını öldürdü,..
    18. AK Partili eski bakandan, gözaltılara..
    19. CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes..
    20. Muğla'da selin denize sürüklediği 2..
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme