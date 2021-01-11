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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş zam gelecek. Zammın fiyatlara yansıyamayacağı ÖTV'den karşılanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:34:00 -
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artış ÖTV'den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

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Yorumlar

TÜRKAY

GEÇ KALMIŞTI GELSİN. REİS SÖZ VERMİŞTİ DOĞALGAZ ELEKTRİK SU YARDIMCI OLACAĞIZ DİYE İYERLERİNİ KAPAMASI KOLAY BU GİDERLER NASIL ÖDENİYOR SORAN YOK. VERİLEN SÖZ UNUTULDU. HEM EV HEM İŞYERİ OTELLERDE MÜŞTERİ YOK DOĞU İLLERİNDE MEJBUR YANIYOR BİNAYI SOĞUTAMIYORSUNUZ. NE OLACAK BÖYLE
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