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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:19:00 - 2021-12-01 16:25:33
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı.

İndirimle beraber Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira, İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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