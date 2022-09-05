Araç sahipleri aman dikkat! 2 bin 815 TL ceza ödeyebilirsiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) projesinin 81 ilde hayata geçirildiği belirtilerek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES'in uygulamaya girdiği ifade edildi. ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de de yapılmaya başlandığı bildirildi. Bu noktada egzoz Emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede Tespit edildiği paylaşıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar bir açıklama yaptı. Atar açıklamalarında EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini ifade etti. Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor.

Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem Trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var.”

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Yaptırmayan 2 bin 815 TL ödeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği belirtilirken, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının 2 bin 815 TL olarak belirlendiği duyuruldu.