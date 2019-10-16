Araç muayenesi nasıl yaptırılır? Araç muayenesi ne kadar?

Araç muayenesi nasıl yaptırılır? Araç muayene ücreti ne kadar 2019? soruları araç sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Araç muayenesi Trafik Kanunu’nu kapsamında zorunludur. Trafiğe çıkan tüm motorlu ve motorsuz taşıtlar için düzenli aralıklarla aracın muayenesinin yapılması gerekmektedir. Peki araç muayenesi ne kadar? araç muayenesi için gerekli belgeler neler, araç muayenesi ne kadar sürüyor, araç muayenesi hafif kusurlar neler? Araç muayene ücreti hesaplama nasıl yapılır? İşte araç muayenesine ilişkin detaylar.

Araç muayenesi değerlendirmesi aracın trafiğe çıkması için uygun olup olmadığının belirlenmesini sağlar. Araç muayenesi, yasal bir zorunluluktur. Aracın kusur oranlarına göre hem sürücüsü hem de diğer araç sahipleri için tehdit oluşturmadığından emin olmak için yapılmaktadır. Araç, yetkililer tarafından değerlendirilir. Araç muayene ücreti gecikme ve egzoz muayenesi de yaptıracak iseniz daha önceden hesaplayarak yeterli araç muayene ücretini yanınızda bulundurunuz. Aksi taktirde banka, bankamatik veya buna benzer başka alternatif bulamayarak boşuna gitmiş olursunuz ve randevunuz iptal edilerek bir sonraki muayeneye kalırsınız.

Hususi şekilde kullanılan binek otomobiller için araç muayenesi ilk 3 yaş sonrası yapılmaktadır. İlk 3 yaştan sonra her 2 senede bir araç muayenesi yapılmaktadır. Araç muaeyene fiyatları T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2010 tarih ve B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16673 sayılı Genelge ile araç muayene ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir

Araç muayene ne kadar ?

Araç muayene kusurları nelerdir?

Araç Muayene Kusurları Ülkemizde araç muayeneleri Tüvtürk tarafından yapılmaktadır. Birçok araç sahibi araçlarını belirli periyotlar halinde araçlarını muayene yaptırmak için Tüvtürk ‘ün muayene istasyonlarına gitmektedirler. Araç muayeneleri sonucunda araçlarına onay verilmeyen araç sahipleri karşılaştıkları bu durum karşısında söz konusu eksikliği gidermek için para veya zaman harcamaktadır. Birçok araç sahipleri araçların kusur oranlarının ne olduğunu tam olarak bilmeden, servislere veya araç tamir atölyelerine götürmektedir.

Araç muayenesinde trafik cezası çıkar mı?

Aracınızın vergi borcu, trafik cezası ve OGS geçiş borcu var ise, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında aracınızın muayenesi yapılamamaktadır. Bu nedenle muayeneye gitmeden önce aracınızın vergi ve ceza borcu olup olmadığını sorgulamalı, varsa bu borçları kapatmalısınız.

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