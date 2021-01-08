Araç muayeneleri bu yıl 189,98 liradan başlıyor

Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretlerinde 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Buna göre KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ile yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.