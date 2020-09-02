Araç muayene istasyonlarında yeni gelişme!

Türketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, nakit parası olmayanların ceza yememesi için kredi kartı ile ödeme yapılabileceği bilgisi verdi.

Araç muayene istasyonlarında araç sahipleri için bir kolaylık daha geliyor. Her gün binlerce araç ve sahibinin ödeme yaptığı araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme dönemi başlatılacak.

Konu ile ilgili Milliyet’e konuşan TBM Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bilindiği üzere araç muayenelerinin belirli periyotlarda yaptırılması yasal zorunluluktur. Muayene tarihini geçirenler cezaya muhatap olmakta hatta verilen bir haftalık sürede muayenesini yaptırmadığı takdirde aracı bağlanabilmektedir. Ne var ki yeteri kadar nakit parası olmayan araç sahipleri maaşını alacağı günü beklerken muayene süresi geçebiliyor, hem ceza, hem de faizle karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle uzun süreden beri araç sahipleri muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme kabul edilmesi için sosyal medyada kampanya yürütmekteydiler. Pandemi sürecinde nakit alışverişlerde paranın da bulaşıya yol açabileceğini göz ardı etmeden bir an önce tüm muayene istasyonlarında kartlı ödemeye geçilmelidir." açıklamasını yaptı.

Taksitli ödeme

Araç muayene ücretlerinin artması ile egzoz muayene ücreti ile 422 lira olan muayene ücreti nakit olarak ödenirken vatandaşlara zorluk çıkarıyordu. Kredi kartı sistemine geçilerek bu ödemeleri taksit olarak da ödeyebilecekler.