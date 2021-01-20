Güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için en önemli konulardan birisi oto lastiklerdir. Otomobil lastiği ile ilgili bazı konularda dikkat edilmesi gerekir.

Otomobil lastiği ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular şu şekilde;

Kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmanız gerekir. Aksi durumda hem lastiklerinizin ve motorunuzun ömrü kısalır hem de güvenli sürüşünüzü riske atmış olursunuz. El frenini çekilmiş şekilde unutmayın yoksa lastikleriniz zarar görebilir. Kış ya da yaz lastiklerini kullanmadığınız zaman nemli olmayan serin bir yerde saklamaya dikkat edin. Yani oto lastik saklama koşullarına uymayı ihmal etmeyin. Oto lastik alırken arabanızın üretici firmasının tavsiyelerine kulak asın. Lastikler aşındığında değiştirmeyi unutmayın. Lastik desen derinliği, lastik hava basıncı, lastik dengesini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.

Araç lastiği ne zaman değiştirilmesi gerekir?

Oto lastiklerinin maalesef önceden tahmin edilebilen bir son kullanma tarihi yoktur. Fakat bazı belirtiler onların eskidiğini ya da değişmesi gerektiğini gösterebilir. Bu belirtiler şu şekilde; Lastikler patladığında ve lastik desen derinliği kaybolmuşsa yani lastik aşınmışsa değiştirilmesi gerekir. Yaz lastiği Kasım ayı itibariyle, kış lastiği de Nisan ayı itibariyle değiştirilmelidir. Lastik sırt deseni 1.6 mm’in (yasal sınır) altına indiğinde lastik değiştirilmesi gerekir.