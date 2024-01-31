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Aktüel Araç kiralayacaklar dikkat: Yeni dolandırıcılık yöntemi ifşa oldu!
Aktüel

Araç kiralayacaklar dikkat: Yeni dolandırıcılık yöntemi ifşa oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 10:01:00 -
Araç kiralayacaklar dikkat: Yeni dolandırıcılık yöntemi ifşa oldu!

Dolandırıcıların her gün bir başka yöntemi ortaya çıkıyor. Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 lira dolandırdıkları belirlenen şebekeye operasyon yapıldı. 18 kişi tutuklandı.

Dolandırıcıların her gün bir başka yöntemi ortaya çıkıyor. Araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtesini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 lira dolandırdıkları belirlenen şebekeye operasyon yapıldı. 18 kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 18'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz Cuma günü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliden ilk etapta 38’i yakalanırken bugün yakalanan 2 kişi ile toplam gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

18 İSİM TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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