0553 313 94 23

Araç kiralama devi iflas etti! Tüm otomobiller yarı fiyatına satışta

Ülkemizde araç kiralama sektörünün önde gelen isimlerinden olan Fleetcorp'un iflasının ardından, 26 bin aracının İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldığı öğrenildi.

05 Mart 2019 Salı 16:14
Araç kiralama devi iflas etti! Tüm otomobiller yarı fiyatına satışta

Türkiye'de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp'un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Her sınıftan araca sahipti

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar TL borcu olan firmanın iflası ile birlikte İstanbul'daki bir çok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi. Bünyesinde üst sınıftan alt sınıfa kadar bir çok araca sahip olan firmanın araçları her kesimden alıcıya fırsat sunuyor.

"Araç alacaklar için büyük fırsat"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com sahibi Caner Çakı; araç alacak olanlar için bunun büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Çakı, Fleetcorp'un iflasını vermesinin ardından söz konusu araçların değerlerinin yarı fiyatına satışa çıktığını belirterek; ''Bir süre önce faaliyetlerine son veren Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp resmen iflas etti.

Bu dev kiralama şirketinin araçları yarı fiyatına satışa çıkmış durumda. Bu araçlar, alıcılar için bulunmaz bir fırsattır. Bu araçların satışları için ne kadar çok başvuru olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. İhaleye girecek olan vatandaşlarımız mutlaka bu araçları piyasa değerinin altında alacaktır.

Bu arada 26 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz ve bu filonun değeri bir servettir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ihaleye katılabilir. Araç almak isteyenler konuyla ilgili bilgileri sitemizi ziyaret ederek alabilirler. 26 bin araçlık filodan herkese uygun bir araç olduğunu düşünüyorum'' dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:14
  1. Fleetcorp A.Ş.
  2. Araç kiralama şirketi
  3. İflas kararı
  4. İstanbul İcra Müdürlüğü
  5. Yarı fiyatına otomobil
  6. araç alacaklar dikkat

YORUM YAZ

  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Iflasdegildiro araclarinkilometresi yuksektiro yuzdendeğiştireceklerdirzararetmezlercunkuaracinparasiniçıkartmışlardırsattiklaridauzerinekarkalirartiyarıfiyatınademelerineinanmayinnormalikinciel aracinarasındaaşağıyukari3bin tl falan fark oluyorkimsekinseyebedavaekmekyedirmezaraclarinreklaminiboylebedavayapoyoriste
  • ahmetahmet1 sa önce
    batan batana Allah sonumuzu hayreylesin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi
  1. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
  2. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
  3. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
  4. Kapalıçarşı'da altın
  5. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
  6. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
  7. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
  8. Harran otogarı hizmete sunuldu
  9. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
  10. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
  11. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
  12. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
  13. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
  14. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
  15. İngiltere'de iktidar partisine..
  16. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
  17. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
  18. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
  19. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
  20. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
  21. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
  22. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
  23. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
  24. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
  25. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
  26. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
  27. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
  28. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
  29. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
  30. Kuaför esnafının talepleri..
Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
Katar'dan flaş S-400 açıklaması
Katar'dan flaş S-400 açıklaması
Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
23 zincir markete soruşturma
23 zincir markete soruşturma
İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar