Araç kalabalığa daldı: 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı
Almanya’nın Leipzig kentinde bir aracın şehir merkezinde yayaların arasına daldı. Olayda 2 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.
Almanya’nın Leipzig kentinin en yoğun alışveriş noktalarından Grimmaische Straße’de bir araç yayaların arasına daldı. Söz konusu cadde, Augustusplatz meydanı ile şehir merkezindeki pazar alanını birbirine bağlıyordu. Feci olayda onlarca kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililerin olayla ilgili incelemeleri sürürken sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.