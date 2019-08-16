Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi.Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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