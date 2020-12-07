Araç borç sorgulama Trafik borcu, MTV, HGS borç ödemesi

Araç borç sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır? Araç borçları 4 kısma ayrılır bunlar: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), HGS cezaları, trafik cezasına ilişkin borçlar ve Otopark borçlarıdır. Eğer aracınıza ait borç olup olmadığını sorgulamak yapmak istiyorsanız araç borç sorgulama durumunu internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir ve borcunuzu anında öğrenebilirsiniz. Araç borçlarınızı ödemeyi de internetten ya da PTT şubelerinden bunun yanında vergi dairesinden de yapabilirsiniz.

Araç borcu sorgulama

Aracın alım satım işlemleri, muayene, ruhsat çıkarma gibi neredeyse tüm resmi işlemlerde trafik cezası ve MTV borcunun olmaması, trafik sigortasının aktif olması istenir. Araçla alakalı trafik cezası ve vergi borçlarını ise Gelir İdaresinin internet vergi dairesi veya anlaşmalı bankalar üzerinden anında sorgulayıp ödemesini yapabilirsiniz. Öte yandan aracınızın MTV hesaplamasını Motorlu Taşıtlar Vergisi aracımızdan kolayca yapabilirsiniz.

Tramer araç sigortası nasıl sorgulanır?

Tramer (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi), araçlara ait tüm sigorta bilgilerinin toplandığı bir veri deposu olarak değerlendirilebilir. Tramer üzerinden araç hasar sorgulama, trafik poliçe sorgulama, kasko poliçe sorgulama ve mağdur bilgileri sorgulama işlemleri yapılabilir. Yapılacak her sorgu için ise sizden farklı bilgiler istenebilir.

Trafik cezası borcu nasıl ödenir?

Araç sahipleri trafik cezası borcunu nasıl ve nereden ödeyeceğini merak etmekte. Araç sahipleri krafik cezasını e devlet giriş yapası www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kısmından araç plakasına yazılan ceza sorgulama bölümüne tıklayıp borç sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Açılan pencerede borcunuzu anlık olarak görüntüleyebilir ve kart bilgilerinizi girerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl ödenir?

MTV vergisi nereden ödenir? Gelir idaresi başkanlığı internet sitesi üzerinden borç sorgulama yapılır. Daha sonra açılan pencerede ödemeniz gereken tutar ve son ödeme tarihi yazıyor olacak. Kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gereken ödeme penceresinden ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

HGS borcu naslı ödenir?

HGS borcu ödemek isteyen araç sahipleri HGS nereden ve nasıl ödenir? sorusunu sormakta. HGS borçları PTT’nin HGS için oluşturduğu sayfadan üst menüde yer alan geçiş ihlali penceresine giriş yapıp borcu öğrendikten sonra kredi kartı bilgilerinizi girip ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.