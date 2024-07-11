Araç almak isteyenler dikkat! TOGG’dan bu aya özel müthiş kampanya

Temmuz ayında araç sahibi olmak isteyenler için yeni bir araç kampanyası başlatan Togg, 400 bin liralık taşıt kredisi kampanyasını duyurdu.

Faizsiz kredinin vadeli 12 ay olarak belirlendi. Söz konusu kampanyanın ise sınırlı sayıda T10X model araç için geçerli olduğu vurgulandı. 800 bin liralık kredi seçeneğinden faydalanmak isteyenler için ise yüzde 2.99 faiz ve 30 aylık vade seçeneği sunuldu.

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