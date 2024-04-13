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Aktüel Arabuluculuğa 5.7 milyon dosya
Aktüel

Arabuluculuğa 5.7 milyon dosya

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:37:00 -
Arabuluculuğa 5.7 milyon dosya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve yargının iş yükünü hafifletmek üzere hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili son verileri paylaştı.

2013’te uygulanmaya başlanan arabuluculuğun büyük bir hızla geliştiğini belirten Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilen arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 690 bin 220 dosya sisteme girdi. Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 518 bin 599 dosyadan 3 milyon 679 bin 537’si anlaşma ile çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarında başarı oranı yüzde 51, ticari arabuluculukta yüzde 42, tüketici uyuşmazlıklarında yüzde 38, ihtiyari arabuluculukta yüzde 97 oldu, kira arabuluculuğunda ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.”

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