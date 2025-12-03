  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Müslüman biri bana saldırdı’ dedi gerçek bakın ne çıktı! Rahibenin alçak yalanı elinde patladı

Putin bu işe çok sevinecek! ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna kararı

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: Kürt kardeşim celladını çok iyi bilir

Guinness Dünya Rekorları'ndan siyonistlere boykot: Devamı da gelsin

Vali'den takdir toplayan ceza

Halkçı geçiniyorlar, malı götürüyorlar! CHP’ye kapağı atan köşeyi dönüyor

Kura töreninde ismi çıktı, ama hiç istifini bozmadı! Erdoğan’dan o savcıya gülümseten sözler

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı! Halk TV’den deprem bölgesindeki çalışmalara itibar suikastı

CHP geldi kazalar hız kazandı. İETT otobüsünden börekçiye ziyaret
Yerel Arabistan'da toprağa verildi, cenaze namazı Bolu'da kılındı
Yerel

Arabistan'da toprağa verildi, cenaze namazı Bolu'da kılındı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arabistan'da toprağa verildi, cenaze namazı Bolu'da kılındı

Bolu’dan umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden Hamza Ak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Suudi yasaları nedeniyle cenazesi Türkiye’ye gönderilemeyince Bolu’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu’dan kutsal topraklara umre ziyaretine giden Hamza Ak, Suudi Arabistan’da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan’ın yasaları gereği Türkiye’ye gönderilmeyen Ak’ın cenazesi, orada toprağa verildi. Hamza Ak için, memleketi Bolu’daki Balcı Camisi’nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazında Ak’ın yakınları taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü.

Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı umrede gören kişi, bakın ne yaptı! Vallahi pes
Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı umrede gören kişi, bakın ne yaptı! Vallahi pes

Gündem

Ünlü futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı umrede gören kişi, bakın ne yaptı! Vallahi pes

Umreye gitmek için bisikletiyle yol acıkan 68 yaşındaki Fahrettin amca Adana’da namaz molası verdi
Umreye gitmek için bisikletiyle yol acıkan 68 yaşındaki Fahrettin amca Adana’da namaz molası verdi

İSLAM

Umreye gitmek için bisikletiyle yol acıkan 68 yaşındaki Fahrettin amca Adana’da namaz molası verdi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23