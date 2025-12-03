Arabistan'da toprağa verildi, cenaze namazı Bolu'da kılındı
Bolu’dan umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden Hamza Ak, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Suudi yasaları nedeniyle cenazesi Türkiye’ye gönderilemeyince Bolu’da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bolu’dan kutsal topraklara umre ziyaretine giden Hamza Ak, Suudi Arabistan’da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Suudi Arabistan’ın yasaları gereği Türkiye’ye gönderilmeyen Ak’ın cenazesi, orada toprağa verildi. Hamza Ak için, memleketi Bolu’daki Balcı Camisi’nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazında Ak’ın yakınları taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü.
