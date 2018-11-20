Arabistan uranyum aramaya başladı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, Krallığın bir uranyum arama programı başlattığını ve ilk göstergelerin pozitif olduğunu söyledi.

Al Arabiya Business'e konuşan Falih, iki nükleer tesis inşaatı için projenin plan dahilinde mükemmel ilerlediğini söyledi amcak detay vermedi.

Suudi Arabistan, ABD teknolojisi yardımı ile nükleer enerji santralleri kurmak istediğini açıklamıştı.