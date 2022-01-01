Arabanızın lastiğine sıkıştırılmış pet şişe görürseniz dikkat! Hemen polisi arayın, çünkü...

Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun.

Ne de olsa şişenin bu şekilde durmasının bir sebebi var...

Bugünlerde halka açık alanlarda endişelenecek çok şey var, araba hırsızlığı da bunlardan biri. Aslına bakarsak, bu plastik şişeler araba hırsızları tarafından yerleştiriliyor. Hırsızların sizi soymasını sağlayan çok akıllıca yeni bir numara.

Bu plastik şişelerden birinin arabanız ve lastiğiniz arasına sıkıştırıldığını görürseniz panik yapmayın. Yapabileceğiniz en iyi şey beklemek ve telefonunuzu alıp polisi aramaktır. Polis bu konuda size çok yardımcı olabilir.

Bakın bu plastik şişe numarası nasıl işliyor

Bu hile ilk olarak Güney Afrika'da görüldü, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldı. Araba hırsızı, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırıyor.

Şişe yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa sıkıştırılıyor, böylece sürücü arabasına binerken göremiyor. Araba hareket etmeye başladığında ise bir çatırtı sesi çıkıyor. Sürücüler genel olarak durup arabadan inme ve neler olup bittiğine bakma eğilimi gösteriyor. Çoğu zaman da motor çalışmaya devam ederken ve anahtar hâlâ kontaktayken.

İşte hırsız tam bu anda harekete geçiyor!

Sürücü, araç çalışır haldeyken anahtarları arabada bıraktığında, hırsızın yapması gereken tek şey arabaya atlayıp kaçmak oluyor. Ayrıca, bazı hırsızlar bu fırsatı araca girmek ve cüzdan, araba radyosu veya cep telefonu gibi geride bırakılan değerli eşyaları hızlıca çalmak için kullanıyor.

Dolayısıyla bundan sonra arabanıza binerken öncelikle bir kaç saniyenizi tekerlekleri kontrol etmeye ayırın. Lastik ve araba arasına sıkıştırılmış su şişesi veya herhangi bir cisim görürseniz, dikkatli olun. Bir araba hırsızı sizi izliyor olabilir.

Peki ya böyle bir durumda ne yapmalısınız?

Sakince telefonunuzu çıkarın ve polisi arayın. Olanlar hakkında polisi bilgilendirin ve aracınızın konumunu ve ayrıntılarını verin. Umarız bu şekilde kötü araba hırsızları çabucak yakalanır.

Polise ulaştığınız anda konumunuzu takip edebilir ve nerede olduğunuzu her zaman bilebilirler. Hemen yanınıza gelebilir veya o anda yapılacak en iyi şeyi size söyleyebilirler. Bu, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar.

Umuyoruz ki bu durum başınıza gelmez ve bu ipucunu kullanmak zorunda kalmazsınız, fakat bu plastik şişelerden birine rastlarsanız artık tam olarak ne yapacağınızı biliyorsunuz!