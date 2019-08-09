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Araban’da bayram öncesi trafik uygulaması

Araban İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Araban ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:41
Araban’da bayram öncesi trafik uygulaması

Araban İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Araban ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, bayram arifesinde oluşacak trafik yoğunluğunda sürücülerin dikkatli olması istendi.


Uygulamaya Araban Kaymakamı Emin Bağlı da katıldı. Sürücülere uyarılarda bulunan Kaymakam Bağlı, trafik ekipleriyle birlikte sürücülere trafik kurallarını içeren el broşürleri dağıttı. Sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan Araban Kaymakamı Emin Bağlı, başlatılan uygulama ile ilgili gazetecilere bilgi verdi.


Sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini belirten Bağlı, “10 Ağustos arife günü ve 11 Ağustos’tan itibaren başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos günü son bulacaktır. İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ortaklaşa başlatılan trafik uygulamalarını yerinde gördüm. Vatandaşlarımızın çoğunlukla trafik kurallarına uyduğunu görüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:41
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