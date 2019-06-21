Araban TMO 26 yıl sonra nohut alımına başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 26 yıl aradan sonra tekrar nohut alımına başladı. TMO’nun nohut alımına başlaması üreticiyi sevindirdi.

Araban ilçesinde 26 yıl aradan sonra bu yıl ilk defa nohut alımına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ajans amirliğini ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, amir vekili Murat Katırcı ile bir süre görüşerek nohut alımlarıyla ilgili bilgi aldı. Alımların üreticiyi fazlasıyla memnun ettiğini dile getiren Altun, "Araban Ovası’nda 2019 yılında yaklaşık 10 bin dönüm civarındaki alanda gerçekleşen nohut ekili alanda başlayan hasatla birlikte 26 yıl aradan sonra ilk defa bu yıl nohut alımına başlanması üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

Araban ilçesinde kış mevsimi boyunca etkili olan yağışların nohut ekili alanlarda geçen yıllara oranla rekolte düşüklüğüne sebep olduğunu belirten Altun, "Bu yıl Araban Ovası’ndaki yaklaşık 10 bin dönüm civarında gerçekleşen ve hasadına başlanan nohut ekili alanlarda aşırı yağışlara bağlı olarak rekolte düşüklüğü yaşandı. Geçmiş yıllarda dönüme yaklaşık 250-300 kilogram ürün veren nohut bu yıl dönüme yaklaşık 150-200 kilogram civarında ürün verdi. Ama TMO tarafından alım yapılacak olması çiftçilerimizi sevindirdi. Araban TMO Ajans Amirliğine ürünlerini satmak isteyen üreticiler, ürünlerini ajans amirliği eksperleri tarafından yapılan analiz sonucunda ürün kalitesine göre belirlenen fiyatlarda satış yapacak" ifadelerini kullandı.

Nohut alım fiyatlarından da bahseden Altun, "Araban TMO eksperleri tarafından analiz yapılan nohutlar kalitesine göre bir kilogramı 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında değişen fiyatlarla alımının yapılacak. Geçmiş yıllarda TMO’nun nohut alımı yapmaması üreticilerimizi tüccarlara mahkum ediyordu. Bu yıl Araban TMO 26 yıl aradan sonra ilk defa bu yıl nohut alımı yapması üreticilerimizi tüccarların elinden kurtardı. Araban TMO’nun nohut alımına başlaması için girişimde bulunan tüm yetkililere Arabanlı üreticilerimiz adına Araban Ziraat Odası Başkanı olarak teşekkür ederim" diye konuştu.

Arabanlı çiftçiler memnun

TMO’nun 26 yıl aradan sonra nohut alımına başlaması Arabanlı üreticileri memnun ederken, üreticiler yetkililere teşekkür etti.