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"Araban Baklavası" tezgahtaki yerini aldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde tadıyla meşhur olan ve yöre insanı tarafından "Araban Baklavası’’ olarak adlandırılan Araban karpuzu tezgahtaki yerini aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
"Araban Baklavası" tezgahtaki yerini aldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde tadıyla meşhur olan ve yöre insanı tarafından "Araban Baklavası’’ olarak adlandırılan Araban karpuzu tezgahtaki yerini aldı.


Gaziantep’te Araban Ovası’nda verimli topraklarda organik olarak yetiştirilen ve yöre insanı tarafından "Araban Baklavası’’ olarak adlandırılan Araban karpuzu tezgahtaki yerini almaya başladı. Ünü Türkiye geneline ve yurt dışına kadar yayılmış olan Araban karpuzunun ilk ürünleri tarladan toplandıktan sonra manavların tezgahlarını süslemeye başladı. Kilosu 75 kuruştan satışa sunulan Araban Karpuzu’na ilgi ise yoğun oldu.


İlçede market işletmeciliği yapan Mustafa Yıldız isimli esnaf 2019 yılının ilk Araban karpuzu hasadına başlandığını ve ilk hasadın da Fakılı kırsal mahallesi çiftçilerinden Haci Çalışkan tarafından yapıldığını söyledi. Karpuzlara ilginin de yoğun olduğunu söyleyen Yıldız, tezgahı günde 3-4 defa boşalttıklarını belirtti.


Yıldız yaptığı açıklamada ise, "Yurt genelinde meşhur olan Araban karpuzu hasadının ilk günlerinden itibaren tezgahı doldurduk. Her gün günlük olarak 3-4 defa tezgahı Araban karpuzu ile doldurup boşaltıyorum. Fakılı mahallesindeki çiftçilerimizden karpuz üreticisi Haci Çalışkan tarlasında yetiştirdiği yılın ilk Araban karpuzu yok satıyor. Karpuz alan müşteriler de ağız tadıyla karpuz yemenin mutluluğunu yaşıyor" diye konuştu.


Araban karpuzunu çok sevdiklerini ifade eden Araban ilçe sakinlerinden Bahri Özlü de tadı ve lezzetiyle yurt genelinde meşhur olan ve ünü ülke sınırlarını Araban karpuzunu yemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:24
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