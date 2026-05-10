  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altan Tan’dan Kırmızı Masa’da gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! "Yeni Bir Paradigmanın Eşiğindeyiz" İyi Parti’de Koray Aydın bilmecesi: "MHP'ye geçecek" haberi neden çıktı Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı! Galatasaray, tartışılan o paylaşımı sildi İsrail Türkiye'nin dibinde gizli üs kurmuş! Hürmüz Boğazı'nda hafif denizaltılar hazır Su altında bekliyor Bakan Yumaklı'dan müjde! Çilek yoksa 'çilek', tereyağı yoksa 'tereyağı' yazılamayacak! CHP'den skandal vaat: Belediye başkanlarına dokunulmazlık zırhı Bakan Yumaklı’dan “Yapay et” mesajı Türkiye'ye giremez İGA Her sene 1,1 Milyar Avro ödüyor CHP ve besleme trollerine tokat gibi yalanlama Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı
Yerel Arabadan yılan çıktı!
Yerel

Arabadan yılan çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Arabadan yılan çıktı!

Amasya'da bir arabanın içinde fark edilen 1,5 metrelik yılanı itfaiye erleri çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi’nde bir otomobilin içinde yılan görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. ‘Yılan timi’ olay yerine giderek yakalama çalışması başlattı. Ön koltuğun altında tespit edilen yılan yakalandı. 1,5 metre uzunluğunda olduğu değerlendirilen yılan yerleşim yerlerine uzak bir alanda doğaya salındı.

Yılanı görünce paniğe kapılmadan durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdiklerini anlatan otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, "Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak’tan yüzerken bunlarda bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştıklarını anlatan Emirhan Karadoğan da, "Amasya’nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.

Röntgenci ev sahibi dehşeti: Banyoya yılan kamera yerleştirmiş!
Röntgenci ev sahibi dehşeti: Banyoya yılan kamera yerleştirmiş!

Yerel

Röntgenci ev sahibi dehşeti: Banyoya yılan kamera yerleştirmiş!

Odun yığınlarının arasından çıktı! Türkiye’nin en zehirli yılan türlerinden biri
Odun yığınlarının arasından çıktı! Türkiye’nin en zehirli yılan türlerinden biri

Yaşam

Odun yığınlarının arasından çıktı! Türkiye’nin en zehirli yılan türlerinden biri

Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı
Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı

Gündem

Otobüsten daha büyük 15 metrelik yılan bilim dünyasını sarstı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23