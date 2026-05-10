Arabadan yılan çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Şeyhcui Mahallesi’nde bir otomobilin içinde yılan görülmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. ‘Yılan timi’ olay yerine giderek yakalama çalışması başlattı. Ön koltuğun altında tespit edilen yılan yakalandı. 1,5 metre uzunluğunda olduğu değerlendirilen yılan yerleşim yerlerine uzak bir alanda doğaya salındı.

Yılanı görünce paniğe kapılmadan durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdiklerini anlatan otomobil sahibi Ahmet Zeytünlü, "Yılanın uzunluğu 1,5 metre vardı. Zehirsiz, su yılanı. Yılandan korkmadım. Biz çocukken Yeşilırmak’tan yüzerken bunlarda bizimle yüzerdi. Yılanı yakalayan itfaiyeci arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

Genelde dağlarda gördüğü yılanla şehir merkezinde ilk defa karşılaştıklarını anlatan Emirhan Karadoğan da, "Amasya’nın içinde ilk defa 1,5 metre uzunlukta yılan gördüm" diye konuştu.